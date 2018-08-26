Diğer
Kategoriler
26 Ağustos 2018 10:21

Şampiyonun yeni hedefi bölgesel lig

Geçtiğimiz yıl Başkent’in şampiyonu olan Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, bu sezon pilot takım olarak Bölgesel Lig’de boy gösterecek.

Şampiyonun yeni hedefi bölgesel lig

26 Ağustos 2018 10:21


2017-18 sezonuna 6 kupa birden sığdıran ve yeni sezon için altyapıdaki oyuncu portföyünü genişleterek liglerde iddiasını arttıran Mamak Belediyesi’nin bu yılki hedefi her kategoride şampiyonluk.


Genç takımın geçen yıl kurulmasına rağmen, yıllardır bu alanda mücadele eden rakiplerini geride bırakarak şampiyon olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kısa sürede elde edilen bu başarı, önemli bir misyonu yerine getirdi. Gençlerimiz, altyapının gelecek için ne kadar önemli bir unsur olduğunu ve bunun da disiplinli ve sistemli çalışan bir ekip ile birleşince neler başarabileceklerini herkese göstermiş oldu. Şimdi ise bunu bir üst seviyeye taşımak için takımız Bölgesel Lig’de mücadele edecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç