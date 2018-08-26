Şampiyonun yeni hedefi bölgesel lig

2017-18 sezonuna 6 kupa birden sığdıran ve yeni sezon için altyapıdaki oyuncu portföyünü genişleterek liglerde iddiasını arttıran Mamak Belediyesi’nin bu yılki hedefi her kategoride şampiyonluk.

Genç takımın geçen yıl kurulmasına rağmen, yıllardır bu alanda mücadele eden rakiplerini geride bırakarak şampiyon olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kısa sürede elde edilen bu başarı, önemli bir misyonu yerine getirdi. Gençlerimiz, altyapının gelecek için ne kadar önemli bir unsur olduğunu ve bunun da disiplinli ve sistemli çalışan bir ekip ile birleşince neler başarabileceklerini herkese göstermiş oldu. Şimdi ise bunu bir üst seviyeye taşımak için takımız Bölgesel Lig’de mücadele edecek” dedi.