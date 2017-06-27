Samsun Deaflymcpics 2017’ye tarihi katılım

Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nın tarihin en geniş katılımlı Deaflympics’i olacağını vurgulayarak, “Dünyanın dört bir yanından sporcular Olimpiyat şehrimiz Samsun’da mücadele edecek. 92 ülkeden sporcu ağırlayacak olan Samsun, Türk misafirperverliğini tüm dünyaya gösterecek” dedi.

18-30 Temmuz’da Samsun’da düzenlenecek Deaflympics 2017’ye 92 ülkeden toplam 3 bin 104 sporcu kayıt yaptırdı. Tarihin en geniş katılımlı Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda, antrenör ve idareciler de eklendiğinde toplam katılımcı sayısı 5 bin 130’a yükseliyor.

Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonu düzenleme konusundaki birikimine de değinen Bakan Kılıç, “Türkiye’nin geniş birikiminden ve tecrübesinden faydalanarak düzenleyeceği bu dev organizasyon bütün dünyaya örnek olacak. Dünya sporu bu yaz Samsun’u konuşacak” ifadelerini kullandı.

Sporcu katılımı Sofya 2013’ü aştı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Samsun’da düzenlenecek olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda mücadele etmek için toplam 3 bin 104 sporcu akredite olduğu belirtilerek, “Bu sayının Sofya’da 2013’te düzenlenen Deaflympics’te 2 bin 700, 2014’te Sochi’de düzenlenen Kış Olimpiyatları’nda 2 bin 800 olduğu düşünüldüğünde, Samsun’daki Deaflympics 2017’nin büyüklüğü daha net anlaşılıyor. Akredite olan 3 bin 104 sporcunun 2 bin 91’i erkek, bin 13’ü ise kadın sporcu. Sporcular haricinde ülkelerin kafilelerinde antrenör, tercüman, idareci gibi yetkililer de hesaplandığında, sayı 5 bin 130’a yükseliyor” denildi.

“Oyunlarda dünyanın dört bir yanından katılan ülkeler göze çarpıyor”

Samsun’daki Deaflympics’in katılımcılarına bakıldığında, dünyanın dört bir yanından ülkeler göze çarpıyor. Oyunlarda Küba’dan Zambiya’ya, Fildişi Sahili’nden Ekvador’a, Amerika Birleşik Devletleri’nden Çin’e kadar birçok farklı kültür ve coğrafyadan ülke bir arada mücadele edecek.

Deaflympics 2017’ye en geniş kafileyle katılacak olan ülke Rusya. Rusya Federasyonu’ndan 202 erkek, 152 kadın olmak üzere toplam 354 sporcu Samsun’daki oyunlar için kayıt yaptırdı. Rusya kafilesinin toplam mevcudu ise 580 kişi. 133’ü erkek 86’sı kadın 219 sporcuyla mücadele edecek Ukrayna da, toplam 307 kişilik geniş bir kafileyle Samsun’a gelecek.

Türkiye’den 294 Sporcu

Oyunlarda 20 branşta 175’i erkek, 119’u kadın toplam 294 Türk sporcu, Ay-Yıldızlı bayrağı göndere çektirebilmek için ter dökecek. Türkiye kafilesinin toplam mevcudu ise 416 kişi. Türkiye’nin en kalabalık sporcu kadrosuyla katılım göstereceği branş karate. Karatede toplam 24 sporcu madalya arayacak. Erkek ve kadın futbol takımlarının 22’şer oyunculuk kadroları var. Erkekler hentbol ve judo branşlarında ise 18’er Türk sporcu mücadele edecek. Türkiye atletizmde ise 15 sporcuyla temsil edilecek.