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10 Haziran 2018 11:12

Sanatçı Ahmet Şafak, Pursaklar’da binlerce kişiye konser verdi

Pursaklar Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında Emek Caddesi’nde sahne alan Ahmet Şafak, binlerce hayranıyla buluşup unutulmaz anlar yaşattı.

Sanatçı Ahmet Şafak, Pursaklar’da binlerce kişiye konser verdi

10 Haziran 2018 11:12


Pursaklar Belediyesinin ramazan konserleri sanatçı Ahmet Şafak’la final yaptı. Emek Cadde’sinde sahne alan Ahmet Şafak, binlerce kişiye sevilen şarkı ve türkülerini okudu. Gece yarısına kadar devam eden konserde renkli anlar da yaşandı. Konsere binlerce kişinin yanı sıra MHP Milletvekili Adayı Sadir Durmaz, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, MHP Pursaklar İlçe Başkanı Uğur Atagün, belediye meclis üyeleri de katıldı.


Konser öncesi hemşehrilerine hitap eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin "Önemli olan birlik ve beraberliğimizdir. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım ve hep birlikte Türkiye olalım" dedi.


MHP Milletvekili Adayı Sadir Durmuş da halka hitap ederek "PKK’ya, DAEŞ’e, YPG’ye terör örgütü diyemeyenler, Selahattin Demirtaş için sıraya girip af isteyenler bu ülkeyi yönetemezler. Pursaklar’da bu birlik ve beraberliği sağlayan Belediye Başkanımız Selçuk Çetin Beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Allah’ın izniyle 24 Haziran’da birinci turda bu işi halledeceğiz" diye konuştu.


Türkü ve şarkı söyleyen Şafak, “Bizlere bu güzel imkanı sağlayan, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğini gösteren Pursaklar Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Çetin’e teşekkür ediyorum” diyerek duygularını ifade etti.




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