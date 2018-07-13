Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan ilk icraat

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Ar-Ge Laboratuvar sorumlusu Doç Dr. Sinan Kıvrak, laboratuvarın kapatılmak istenmesine ilişkin, “Saat 21.30, gençler hala aktif bir şekilde çalışıyor. Bir senede 50’ye yakın proje yaptığımız bu laboratuvar yönetim tarafından kapatılıyor. Peki bu gençler nasıl ve nerede yetiştirilecek? Gecesinden, gündüzünden feragat eden bu nesil heba edilirse yazık olur” mesajını laboratuvar çalışmalarını içeren bir video ile sosyal medya Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Ardından konuya müdahil olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, üniversite yönetimi ile görüşerek sorunun çözülmesini sağladı.

Öğrencilerin önemli projelere imza attığı ve özellikle savunma sanayiine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı laboratuvar, Bakan Varank’ın müdahil olmasının ardından tamamen Ar-Ge çalışmalarına tahsis edildi. Laboratuvar ile ilgili sıkıntının çözülmesinin ardından kararı yine sosyal medya hesabından paylaşarak sevincini dile getiren Doç. Dr. Kıvrak, Bakan Varank’a da yine sosyal medya üzerinden, “Problemin çözülmesine bizzat müdahil olan Sayın Bakanım Varank’a, değerli yardımcılarına ve dahi bilgimiz dahilinde olmayıp problemin çözülmesine katkıda bulunan tüm devlet büyüklerimize şahsım ve öğrencilerim adına gönülden teşekkürlerimi sunarım” mesajı ile teşekkür etti. Doç. Dr. Kıvrak, mesajı ile birlikte öğrencileri ile o anı resmeden bir fotoğrafı da paylaştı.