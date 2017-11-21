Sancaklı’dan Kütahyalı’ya tepki

MHP’li Sancaklı, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, Rasim Ozan Kütahyalı’nın bir televizyon programında Boşnak vatandaşlarla ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. Sancaklı, "Boşnak kardeşlerimiz Türk milletinin ayrılmaz bir parçası, şerefli bir mensubudur. Onlar ki, İslam sancağı düşmesin, Türk devleti var olsun diye tarifsiz acılar çekmiş, soykırımlara maruz kalmıştır. Türk milletinin gözü önünde dini, ahlaki, vicdani tüm değerleri hiçe sayarak, sarf edilen sözler nedeniyle adını anmayı bu saatten sonra ar kabul edeceğim şahsa karşı, sadece Boşnak kökenli bir Türk ailesinin çocuğu olarak değil, aziz Türk milletinin bir vekili olarak bugün itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağımı, konunun sonuna kadar takipçisi olacağımı beyan ediyorum" ifadesini kullandı.

Sancaklı şunları kaydetti:

"Ahlak, şerefin ve toplumun ölçüsüdür; ölçüyü yitirmiş olan adı gereksiz şahıs elbette ahlak çizgisine çekilecektir. Bu konu sadece Boşnakları ilgilendiren bir konu değildir. Ekmeğine ve millete saygısı olmayan, özrü kabahatinden büyük olan Rasim Ozan Kütahyalı gibi şarlatanları televizyon ve gazetelerde görmeyi Türk milleti hak etmiyor. Neymiş alkol almış, ne yaptığını, ne konuştuğunu bilmiyormuş. Eğer doğruysa bu daha vahimdir. Milyonlarca izleyiciye saygısı olan alkollü ekrana çıkmaz. Ekmeğine saygısı olan işini ve milletini velinimet bilir işine başlar."