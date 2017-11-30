Saray Dede Torun Evi’nde sağlık semineri düzenlendi

Pursaklar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçedeki yaşlılara yönelik sağlık seminerlerine devam ediyor. Saray Dede Torun Evi’nde düzenlenen seminerde önemli sağlık bilgileri verildi. Yaşlılara stres ve üzüntüden uzak durmaları gerektiği tavsiye edilerek, tansiyonun damar tıkanıklığına da etki ettiği belirtildi. Ayrıca yaşlıların tuza, şekere ve una dikkat etmesi gerektiği hatırlatıldı. Sağlıklı yaşam için doktor kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiği tavsiye edilip, seminere katılan dedelere yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.