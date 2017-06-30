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30 Haziran 2017 09:36

Saray yüzme havuzu yükseliyor

Pursaklar Belediyesi’nin Saray Mahallesi’nde yapımına başladığı yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı hızla yükseliyor.

Saray yüzme havuzu yükseliyor

30 Haziran 2017 09:36


Pursaklar Saray Mahallesi’ndeki Kaymakamlık binasının yanında yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı devam ediyor. Selçuklu ve Türk mimarisi ile tasarlanan ve bölgeye yeni bir siluet kazandıran yüzme havuzu, 4 kat olarak inşa ediliyor.


İçerisinde; asansör, bay-bayan spor salonu, fitness salonu, kafeterya, 240 kişilik seyirci kapasiteli 1 adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 1 adet antrenman havuzu, 1 adet çocuk havuzu, 2 adet sauna- buhar odası, giyinme ve soyunma kabinleri, duş ve lavabolar, 11 adet sınıf/kurs odası, 4 adet idari ofis, 1 adet sağlık odası, 1 adet antrenör odası yer alacak. Ayrıca 69 araçlık açık otoparkı bulunan bu proje Selçuklu-Türk mimari motifleriyle tasarlandı. Projenin hayata geçmesiyle ilçedeki önemli sportif ihtiyaçlara cevap vermesi bekleniyor. İnşaatı devam eden Saray Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesinin 2018 yılında bitirilerek hizmete açılması planlanıyor.




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