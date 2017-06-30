Saray yüzme havuzu yükseliyor

Pursaklar Saray Mahallesi’ndeki Kaymakamlık binasının yanında yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı devam ediyor. Selçuklu ve Türk mimarisi ile tasarlanan ve bölgeye yeni bir siluet kazandıran yüzme havuzu, 4 kat olarak inşa ediliyor.

İçerisinde; asansör, bay-bayan spor salonu, fitness salonu, kafeterya, 240 kişilik seyirci kapasiteli 1 adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 1 adet antrenman havuzu, 1 adet çocuk havuzu, 2 adet sauna- buhar odası, giyinme ve soyunma kabinleri, duş ve lavabolar, 11 adet sınıf/kurs odası, 4 adet idari ofis, 1 adet sağlık odası, 1 adet antrenör odası yer alacak. Ayrıca 69 araçlık açık otoparkı bulunan bu proje Selçuklu-Türk mimari motifleriyle tasarlandı. Projenin hayata geçmesiyle ilçedeki önemli sportif ihtiyaçlara cevap vermesi bekleniyor. İnşaatı devam eden Saray Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesinin 2018 yılında bitirilerek hizmete açılması planlanıyor.