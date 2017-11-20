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20 Kasım 2017 10:04

Saray’daki modern düğün salonu tamamlandı

Saray Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin yoğun talebi üzerine mahalleye modern bir düğün salonu ve çay bahçesi kazandırmak için kolları sıvayan Pursaklar Belediyesi, Atatürk Parkı’nın dokusunu bozmayacak şekilde inşa ettiği salonu tamamladı.

Saray’daki modern düğün salonu tamamlandı

20 Kasım 2017 10:04


Saray Atatürk Parkı içerisinde 2008 yılından önce Saray Belde Belediyesi tarafından inşaat alanı olarak planlanan bölümde Selçuklu mimarisi ile yapılan düğün salonu ve çay bahçesi, halkın hizmetine sunulacak. Her geçen gün nüfusu artan Saray Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin sık sık düğün salonu ve çay bahçesi talebini dikkate alan Pursaklar Belediyesi, Atatürk Parkı içerisinde atıl durumda olan bu inşaat alanında projeyi hayata geçirerek halka hizmet verecek. Selçuklu ve modern mimari ile iki kat olarak tasarlanan projenin alt katı çay bahçesi, üst katı ise düğün salonu olarak kullanılacak. Çevre düzenlemesinin ardından hizmete açılması planlanan düğün salonu ve çay bahçesi, ilçe halkının büyük bir ihtiyacını karşılayacak.




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