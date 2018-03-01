Saraylı kadınlar stüdyoda sağlık programına katıldı

Dr. Feridun Kunak, programına katılan Saraylı kadınlara sağlıklı yaşam konusunda bilgi verdi. Programa katılan kadınlar, başta kalp sağlığı ve kalbin görevleri olmak üzere birçok konuda bilgilenerek sağlıklı yaşamın püf noktalarını öğrendi. Sağlıklı beslenmeden güzellik sırlarına kadar birçok konuda kadınları bilgilendiren Dr. Feridun Kunak, belediye tarafından sunulan sağlık ve spor faaliyetlerinin önemini de hatırlatarak "Sürekli spor yapın. Beslenmenize ve sağlığınıza dikkat edin. Sağlığınızın kıymetini bilin" dedi.

İlk kez bir stüdyo ortamında bulunan kadınlar, memnuniyetlerini belirterek Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve Dr. Feridun Kunak’a teşekkür etti.