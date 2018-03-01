Diğer
Kategoriler
01 Mart 2018 09:42

Saraylı kadınlar stüdyoda sağlık programına katıldı

Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evi üyesi bir grup kadın, katıldıkları özel bir televizyon programında sağlıklı yaşam konusunda önemli bilgiler öğrendi.

Saraylı kadınlar stüdyoda sağlık programına katıldı

01 Mart 2018 09:42


Dr. Feridun Kunak, programına katılan Saraylı kadınlara sağlıklı yaşam konusunda bilgi verdi. Programa katılan kadınlar, başta kalp sağlığı ve kalbin görevleri olmak üzere birçok konuda bilgilenerek sağlıklı yaşamın püf noktalarını öğrendi. Sağlıklı beslenmeden güzellik sırlarına kadar birçok konuda kadınları bilgilendiren Dr. Feridun Kunak, belediye tarafından sunulan sağlık ve spor faaliyetlerinin önemini de hatırlatarak "Sürekli spor yapın. Beslenmenize ve sağlığınıza dikkat edin. Sağlığınızın kıymetini bilin" dedi.


İlk kez bir stüdyo ortamında bulunan kadınlar, memnuniyetlerini belirterek Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve Dr. Feridun Kunak’a teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
2
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Sisli
    8°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    8°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç