Şarbon hastalığı olan çiftlikte üst düzey önlem alındı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Ahiboz Mahallesinde bulunan özel sektöre ait bir işletmeye kurbanlık olarak Et ve Süt Kurumu tarafından Brezilya’dan ithal edilen 3 bin 959 adet büyükbaş kesimlik hayvan getirildi. Kesimi yapılan hayvanların veteriner hekimler tarafından yapılan muayenesi sonucu numune alınarak Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü’ne gönderildi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kesilen hayvanlara ait karkas etler Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü veteriner hekimleri gözetiminde imha edilmiş, işletmeye karantina uygulanarak tüm giriş ve çıkışlar yasaklanmış, geriye kalan hayvanların aşılama işlemleri tamamlanmıştır. Söz konusu etlerin piyasaya sürülmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hastalığın çiftlik dışındaki başka hayvanlara bulaşmaması için de gerekli bütün tedbirler alınmış olup, endişe edecek bir durum bulunmamaktadır" denildi.

Önem alındı, yola kireç döküldü

Çiftlikte araştırma yapan Gölbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, telef olan yaklaşık 50 büyükbaştan örnekler alarak, incelemeye gönderdi. İncelemenin ardından çiftlik ve çevresi, şarbon şüphesiyle karantinaya alındı. Çiftliğin girişine ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nca ’Bu mahallede şarbon hastalığı vardır’ yazılı levha asıldı. Çiftliğe giden yola ise önlem amaçlı kireç döküldü.