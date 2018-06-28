Şarkılarla mezun oldular

Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği kurslarından mezun olan 15 öğrenci diplomalarını aldı. 2018 yılını “Şarkılarımız Türkülerimiz Konseri” ile bitirerek mezun olan kursiyerler kendilerini izlemeye gelen seyircilere keyifli ve duygu dolu anlar yaşattı.

"MKM’den mezun olmak bir ayrıcalıktır"

Kursiyerlere sanat hayatlarında başarı dileyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Vermiş olduğumuz eğitimler sonucu birçok öğrencimiz başarılı bir şekilde bugün buradan mezun oluyor. Halk oyunları, tiyatro, Türk Sanat ve Halk Müziği dalında eğitim gören öğrencilerimizi zaman zaman etkinliklerde gördük. MKM’den mezun olmak bir ayrıcalıktır” diye konuştu.

MKM’nin ruhuna uygun faaliyetler yürütülüyor

1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle kurulan eski adıyla Musiki Muallim Mektebi yeni adıyla Mamak Kültür Merkezi, tiyatrodan sanat müziğine, halk müziğinden halk oyunlarına birçok kültürel kurslara ev sahipliği yaparak kurulduğu günkü ruhuna uygun etkinliklerle hizmet veriyor.