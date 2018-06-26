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26 Haziran 2018 09:46

Sayokan Topluluğu çocukları bekliyor

Türkiye’nin en büyük ve en başarılı Sayokan topluluklarından olan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu yaz tatilini değerlendirmek isteyen öğrencilere çağrıda bulunuyor.

Sayokan Topluluğu çocukları bekliyor

26 Haziran 2018 09:46


300’den fazla aktif sporcusu bulunan Sayokan yaz kurslarına 145 öğrenci kayıt yaptırdı. Kültürümüzün temel dinamikleriyle harmanlanan savunma sanatında dersler de tamamen ücretsiz olarak veriliyor.


Sayokan sporuyla uğraşmaya başlayan çocukların ve gençlerin aynı zamanda ciddi şekilde özgüven kazandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Sayokan sporu öğrencilerini hem ahlaken hem de bedenen yetiştiriyor. Özellikle şuan yaz tatilinde bulunan öğrencilerimizi Sayokan Topluluğumuza bekliyoruz" dedi.


Sayokan Topluluğu’nda dersler pazartesileri hariç hafta içi ve hafta sonu olmak üzere haftada 6 gün yapılıyor. Ders saatleri hafta içi 19.00-21.00 saatleri arasında hafta sonu 14.00-16.00 arasında işleniyor.




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