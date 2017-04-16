Seçimin kazananları belli oldu

Seçimi fırsata çeviren esnaf ise seçmenlerin yoğunlukta olduğu okul çevrelerine tezgah açarak dönerden köfteye birçok ürünü buralarda satışa sunuyor.

Başkent’te seçmenlerin yoğunlukta olduğu okul çevrelerine tezgah açan esnaf, dönerden köfteye, yumurtadan fıstığa, fındıktan cevize birçok ürünü seçimde oy kullanmaya gelenler için satışa sundu. Vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu ve işlerinin iyi olduğunu belirten esnaf, hem ekmek paralarını kazandıkları hem de vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarından dolayı memnuniyetlerini ve vatandaşlardan aldıkları olumlu tepkileri dile getirdi.