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02 Mayıs 2018 11:54

Seçmen listeleri muhtarlara teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Seçmen listeleri muhtarlara teslim edildi

02 Mayıs 2018 11:54

Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçmen listeleri muhtarlara teslim edildi.


Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan takvim kapsamında bugün askıya çıkan seçmen listeleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından muhtarlara verildi. Seçmen listelerini teslim alan Çankaya ilçesi İncesu Mahalle Muhtarı İshak Uzun, seçmen kütüklerini dün Yüksek Seçim Kurulundan aldıklarını belirtti. Seçmen kütüklerini 2 Mayıs itibariyle askıya astıklarını kaydeden Uzun, “Mahalle sakinlerimizin isim listelerini kontrol etmelerine sunuyoruz. İsmini yazdırmamış olan kişiler, ayın 12’inden sonra tekrar kaydını yaptırabilir. Bugün birkaç kişi geldi ve isimlerine baktı” dedi.


Çankaya ilçesi Seyranbağları Mahallesi Muhtarı Ümmü Gülsüm Kaptanoğlu Sezgin ise, “Seçmen kayıtlarımızı ay başında Çankaya Müdürlüğümüzden aldım. Herkes buraya gelip isimlerini rahatlıkla bulabiliyor. Sabahtan beri gelen çok vatandaşımız oldu. Bunlar ayın 12’sine kadar askıda kalacak. Herkes gelip ismine bakabilir” ifadelerini kullandı.


Muhtarlığa gelen Mehmet Turan Yavuz adlı vatandaş, seçmen pusulası için geldiğini belirtti. Yavuz, listede adını gördüğünü ve yerini öğrendiğini söyledi.




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