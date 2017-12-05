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05 Aralık 2017 10:58

Şefika Kutluer ve Kerem Görsev aynı sahnede

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Doğu Batı ile Buluşuyor" temalı 8’inci Uluslararası Şefika Kutluer Festivali’nin 2’inci programı olan Şefika Kutluer ve Kerem Görsev “Klasik Caz” konserinde müzikseverlerle bir araya geldi.

Şefika Kutluer ve Kerem Görsev aynı sahnede

05 Aralık 2017 10:58


Klasik ve Caz dünyasının dünya çapında ünlü iki Türk müzisyenini dinlemek için salonu dolduran binlerce vatandaş, müzik ziyafetine tanık oldu. Gecenin açılış konuşmasını Şefika Kutluer’in eşi Refik Kutluer yaptı. Kutluer, vatandaşlara festival programından bahsederek, ev sahipliğinden ötürü Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkürlerini sundu.


Gecede aynı sahneyi paylaşan Sihirli Flüt lakaplı Kutluer ve piyanist Görsev birbirinden ünlü film müziklerini ve Görsev’in bestelerini çaldı. Caz’la klasiği buluşturan ikili, vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle dinlendi.



"Sanatın her dalına sahip çıkıyoruz"


Konser sonunda ayakta alkışlanan Kutluer ve Görsev’e Başkan Yaşar tarafından çiçek takdim edildi. Sanatçıları performansları nedeniyle tebrik eden Yaşar, "Sanatın her dalına sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz. Kutluer’in müzik alanında dünyada Türkiye’nin sesini duyurmasından, dünya müziklerini Nazım Hikmet sahnesinde izlemekten ve bu festivale ev sahipliği yapmaktan onur duyuyorum" diye konuştu.


Vatandaşlar hayranlıkla dinledikleri Şefika Kutluer’in CD’lerini sanatçıya imzalatmayı da ihmal etmedi.




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