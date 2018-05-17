‘Sefire’nin İmza Günü

DR Forum Bornova alışveriş merkezinde imza günü düzenleyen Gümrükçüoğlu, hem diplomatik ve Türkiye’nin yakın tarihine ilişkin hatıraların yer aldığı kitabını imzaladı hem de okurlarıyla sohbet etti.

Yoğun ilgi gören imza gününde bir araya geldiği okurlarının ilgisine memnun olduğunu belirten Gümrükçüoğlu, “Bir Cumhuriyet kızı ve çağdaş Türkiye’nin bir üyesi olarak, tanık olduğum pek çok olayı, hatıralarımı içeren kitabıma koymuştum. Görüyorum ki o dönemlere şahit olanlar da bugünkü gençler de yoğun ilgi gösteriyor. Bu durumdan çok memnunum çünkü toplumsal tarih bilincimiz olduğunu ispatlıyor” dedi. Aynı zamanda bir yazar kızı olduğunun altını çizen Gümrükçüoğlu, “İstanbul’da doğmuş, ömrünü Mısır, İran, İngiltere gibi önemli yerlerde geçirmiş biri olarak biriken anılar artık benim değil, tüm okuyucularımın oldu” diye konuştu.

İş ve cemiyet hayatından yoğun ilgi

İmza gününe iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri de yoğun ilgi gösterdi. Aralarında Esin Umur, Piyale Tınaz, Kamile ve Rıfat Karadeniz, Oya Başak, Evin Maraşlı, Mişlin Morova, Ayla Gümüşligil, Seyhan Kartal, Yasemin Koyuncuoğlu gibi isimlerin bulunduğu kişiler, imza aldı, hatıra fotoğrafı çektirerek, günü ölümsüzleştirdi.

Şah da var Lady Diana da

Türkiye’nin eski Londra Büyükelçisi Rahmi Gümrükçüoğlu’nun eşi ve ilk medya patronlarından Gazeteci-Yazar Etem İzzet Benice’nin kızı olan Elçin Gümrükçüoğlu, aynı zamanda ressam Benice Gümrükçüoğlu’nun da annesi. Sanatçı bir aileden gelen Gümrükçüoğlu’nun anıları içinde İran Şahı Pehlevi’nin Türkiye ziyareti, Prenses Diana ile Prens Charles’ın düğünü, ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun Avustralya’dan kaçarak Türkiye’ye sığınması gibi ilginç anılar yer alıyor. ‘Sefire’ isimli kitapta ayrıca İstanbul ve Ankara’nın eski hali, sosyal yaşamı, ünlü simaları hakkında yaşanmış olaylar ve fotoğraflar bulunuyor. Ajda’nın İran’da popüler olmasından, Mısır’da darbe ile yönetimin devrilmesine kadar bir çok tarihi olay da yine kitabın sayfaları arasında yer alıyor. (BC -