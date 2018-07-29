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29 Temmuz 2018 15:12

Şehide Başkent’te en acı veda

Çankırı’da yol kontrolü yaparken, kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Harun Şahin, Ankara’da ebediyete uğurlandı.

Şehide Başkent’te en acı veda

29 Temmuz 2018 15:12

Şehidin 1 buçuk ay önce göreve başladığı öğrenilirken, cenaze töreninde ağabeyinin şapkasını giyen şehidin kız kardeşi hem ağladı hem de ağlattı.


Dün meydana gelen olayda, Kurşunlu ilçesinden hastaneye giden S.A. yönetimindeki 18 KZ 841 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çankırı-Kastamonu yolunun 4. kilometresinde kontrol noktasında görev yapan polislere çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru Harun Şahin (20) olay yerinde şehit olurken, 27 yaşındaki polis memuru Mehmet Akif Yıldırım ise ağır yaralandı.



Daha 1.5 ay önce göreve başlamış


Bugün Ankara’da şehit Harun Şahin için tören düzenlendi. Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen törene Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Ankara Valisi Ercan Topaca, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, şehidin yakınlarının yanı sıra çok sayıda görev arkadaşı ve vatandaşlar katıldı. Öte yandan, şehidin Haziran ayının 7’sinde göreve başladığı ve bekar olduğu öğrenildi.



Ağabeyine, ağabeyinin şapkasıyla veda etti


Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Harun Şahin’in kız kardeşi, ağabeyinin görevde kullandığı şapkayı takarak ay-yıldızlı bayrağa sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehit Harun Şahin’in cenazesi, defnedilmek üzere Karşıyaka Polis Şehitliği’ne götürüldü.




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