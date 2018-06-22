Şehidin emanetine sünnet düğünü düzenlendi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’nın girişimiyle, Dağlıca şehidi Bakım Üstçavuş Okan Taşan’ın oğlu Meriç Taşan için sünnet düğünü düzenledi. Program, Cebeci Askeri Şehitliği’nde yatan Okan Taşan’ın mezarına ziyaretle başladı. Çok sayıda insanın katıldığı törene, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar şehidin oğlu Meriç Taşan’la birlikte geldi. Şehit babasının fotoğrafını öpen Meriç Taşan, “Babam yanımda olsun isterdim” dedi.

Şehitlik ziyaretinde konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Aylar şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkede herkes şehit oluyor. Gaziler veriyoruz, şehitler veriyoruz ama önemli olan geride bıraktıkları emanetlere sahip çıkmaktır. Ben bugün hem basınımıza, hem Ankara’mıza, emniyetimize, özellikle Bakanımıza, makam aracını gönderdiler, teşekkür ediyoruz. Bir olduk, yürek olduk. Bugün yine gösterdi ki hiç kimse bu milleti bölemeyecek, bu ülkeyi parçalamayacak. Hiç kimse ideallerine ulaşamayacak. Bizler gazi olduk, şehit oluruz ama vatanı kimseye bırakmayız. Şehitlerimizin emaneti hem milletimizin hem bizim namusumuzdur. Bunu herkes böyle görsün, herkes böyle bilsin. Bu topraklarda yatan insanlar bizler rahat edelim, rahat olalım diye canlarını bu ülkeye feda ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Emaneti namusumuzdur, şerefimizdir.”

Törenin ardından, Meriç Taşan’ın bulunduğu araba, çok sayıda vatandaşın sloganları ve salladığı Türk bayrakları arasında şehitlikten uğurlandı. Şehitlikten yola çıkan ve uzunca bir konvoyun yanı sıra polis ekiplerinin de eşlik ettiği düğün arabası, Ankara Etlik’teki düğün salonunda da büyük bir kalabalıkla karşılandı.

Sünnet düğününe Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Mehter takımı ve zeybeklerin de olduğu düğünde Küçük Meriç’in ellerine kına yakıldı.