Şehidin oğullarının sünnet düğününe yüzlerce kişi katıldı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Kurşunlu Camii bahçesinde PKK’lı teröristler tarafından tuzaklanan bombayı imha etmeye çalışırken keskin nişancı tüfeği Kanas ile vurularak şehit düşen polis memuru Haydar Çetin’in oğulları Eymen (7) ve Emir’in (1) sünnet düğünü yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Belinay Düğün Salonu’nda yapılan düğüne şehidin eşi Aysun, annesi Şükran, babası Dilaver başta olmak üzere Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal’ın aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da düğüne çelenk gönderdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ise makam aracını düğün aracı olarak kullanılmak üzere şehidin ailesine gönderdi.

Şehidin eşinin ve babasının bu anlamlı günde gözleri yaşlıydı. Düğünde misafirler kabul edildikten sonra Kur’an-ı Kerim okundu ve şehitler anısına dua edildi. Türk Kızılayı Eymen ve Emir’e çeşitli oyuncak hediye ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi de konuklara pide ve ayran dağıttı.