Şehidin organlarıyla hayata tutunan 2 hasta ilk kez konuştu

Bursa'da 21 Ekim'de geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis Hayrettin Yılmaz'ın kalbi, 6 aydır yapay kalple yaşayan Abdullah Toprak'a, akciğeri ise uzun zamandır organ nakli bekleyen 52 yaşındaki Erol Ersoy'a nakledildi. Şehit Yılmaz'ın organlarıyla hayata tutunan ve ilk kez konuşan 2 hasta “Bu şansı bana verdikleri için teşekkür ederim. Şehidimizin anne ve babasına başsağlığı diliyorum” dedi.

Bursa'da 21 Ekim'de geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Yunus ekiplerinden polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın kalbi 6 aydır yapay kalple yaşayan 21 yaşındaki Abdullah Toprak'ta atacak. Şehit polisin kalbi, Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki operasyonla üniversiteye hazırlandığı yıl rahatsızlığını öğrenen ve 6 aydır yapay kalple yaşayan Abdullah Toprak'a, akciğeri ise 1 yıldır organ nakli bekleyen 52 yaşındaki Erol Ersoy'a nakledildi. Şehidin organ bağışı ile adeta hayata yeniden tutunan 2 hasta ise başarılı operasyonlar sonrası ilk kez İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibine konuştu. Gerçekleştirilen kalp nakli sonrası alındığı yoğun bakımda hayata gözünü açan Abdullah Toprak, “Bu şansı bana verdikleri için teşekkür ederim. Şuan da çok iyiyim. Şehidimizin anne ve babasına başsağlığı diliyorum” dedi.

“Şehidin kalp bağışından sonra hem sevindik hem üzüldük”

Yaşadıkları zorlu süreci anlatan Abdullah Toprak'ın annesi Fatma Toprak, “Tam olarak 6 aydır burada bekliyorduk. Bugüne nasip oldu. Şehidin kalp bağışından sonra hem sevindik hem üzüldük. Onun annesi be babası çok zor durumda. Allah rahmet eylesin. Rabbim annesine, babasına sabırlar versin. Mekanı Cennet olsun inşallah. Böyle bir duyarlılık gösterdikleri için binlerce kez teşekkür ediyorum, Allah onlardan razı olsun. Onlarla telefondan görüştük. Biz buradan taburcu olunca yanlarına gideceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bağış bekleyenlerin umududur”

Oğlu Abdullah'ın durumunun iyi ve daha iyi olacağını belirten gözü yaşlı anne, “Her şey iyi gidiyor. Herkesi bağış konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Bağış bekleyenlerin umududur. Ben ve çocuklarımda bağış yapacağız. O tarafa çok üzüldüm. Kendi oğluma ise çektiği acıları gördüğüm için sevindim. Anlatması çok zor bir durum. Ayrıca hastane yetkililerine de çok teşekkür ediyorum, 6 aydır buradaydık ve anne, baba gibi sahip çıktılar bize” şeklinde konuştu.

“Başarılı bir kalp nakli operasyonu gerçekleştirdik”

Abdullah Toprak'a kalp naklini gerçekleştiren doktorlardan Op. Dr. Sinan Sabit Kocabeyoğlu, “Abdullah bizim daha önce yapay kalp cihazı taktığımız, ritim bozukluğu ve kalp yetmezliği ile acil kalp nakil listesiyle uzun süre hastanemizde yatan bir hastaydı. Çok şükür geçen hafta şehidimiz ve yakınları organını bağışladı. Başarılı bir kalp nakli operasyonu gerçekleştirdik. Hastamızın durumu da çok iyi şuanda. Her şey yolunda giderse birkaç gün içinde yoğun bakımdan çıkarmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız bağış yapmak için duyarlı olursa, kalp nakli bekleyen bir sürü hastamız var. Onlara faydalı olacak ve daha güzel günler geçireceklerini düşünüyorum” diye konuştu.

52 yaşındaki Erol Ersoy'a akciğer naklini gerçekleştiren başarılı Doç. Dr. Erdal Yekeler ise Ersoy'un KOAH hastası ve 5 yıldır oksijene bağlı olduğunu belirtti. Erol Ersoy'un geçen yıl bu şikayetlerden dolayı hastanelerine başvurduğunu belirten Yekeler, “Biz onu bekleme listesine kaydettik. Bir yıldır organ bekleyen hastamızdı. Ülkemizde binlerce KOAH hastası var. Fakat bu şansa erişen çok az hasta var. KOAH hastalarında tedavilerin ve ilaçların fayda etmediği noktada umut olarak akciğer nakli gündeme gelmektedir. Şehit polisimiz organını bağışladı. Şehidimizden aldığımız akciğer ile başarılı bir akciğer nakli gerçekleştirdik. Hastamız artık uyandı ve kendi gıdasını alabiliyor. En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarılarak hayat kalitesini artıracağız. Oksijen bağımlısı ve cihazlardan onu kurtaracağız” dedi.

“Organ bağışı, daha çok nefes ve hayat demektir”

Şehit polis Hayrettin Yılmaz'ın ailesine başsağlığı dileyen Doç. Dr. Erdal Yekeler, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Polisimize Allah'tan Rahmet diliyorum. Ülkemizde son 5 yıldır artık yapılabilen akciğer nakli, en zor nakildir. Bu başarının arkasındaki en büyük sır ‘organ bağışıdır.' Ülkemizde binlerce akciğer nakli olması gereken hasta varken, ülkemizde organ bağışlamanın çok az olmasından kaynaklanan bir kısıtlılık yaşıyoruz. Şehit polisimiz de ve ailesinde olan duyarlılığı artık tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz. Ne kadar organ bağışı olursa, birçok insana nefes ve umut olacağız. Birçok insanın hayat kalitesine artıracağız. En geç gelişen organ nakli belki de akciğer nakliydi. Ülkemizde çok geç başladık ama elde ettiğimiz başarılarla dünya ortalamasını geçtik. Hatta Avrupa'yı yakaladık diyebiliriz. Daha çok organ bağışı, daha çok nefes ve hayat demektir.”

“Bu şansı bana verdikleri için teşekkür ederim”

Öte yandan İHA ekibine konuşan 21 yaşındaki Abdullah Toprak, “Bu şansı bana verdikleri için teşekkür ederim. Şuan da çok iyiyim. Şehidimizin anne ve babasına başsağlığı diliyorum” ifadelerini belirtirken, akciğer nakli sonrası yoğun bakımda gözlerini açan 52 yaşındaki Erol Ersoy'da durumunun çok iyi olduğunu belirterek herkese teşekkür etti.

Şehidin organ bağışından sonra hayata tutunan 2 hastanın ilerleyen günlerde yoğun bakımdan alınarak normal servis odasına geçmesi bekleniyor.