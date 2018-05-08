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08 Mayıs 2018 16:25

Şehidin vasiyeti MHP Genel Başkanı Bahçeli tarafından yerine getiriliyor

Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Musa Özalkan’ın Telafer’e anaokulu yapılması vasiyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yerine getiriliyor.

Şehidin vasiyeti MHP Genel Başkanı Bahçeli tarafından yerine getiriliyor

08 Mayıs 2018 16:25


Şehidin vasiyetinde belirttiği gibi, Türkmeneli’nin kadim Türkmen Kalesi Telafer’de adının ebedileştirileceği ve vatan, bayrak, millet sevdalısı binlerce Musa’nın yetişeceği ’Telafer Şehit Musa Özalkan Anaokulu’nun yapılmasını MHP Lideri Devlet Bahçeli üstlendi.


Projenin belli olmasının hemen ardından inşaatın yapımını üstlenecek firmalar ile gerekli protokoller Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı adına imzalandı.


Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyacak olan Şehit Musa Özalkan Anaokulu merkezde bulunan bir iç bahçe çevresinde yer alan dersliklerden oluşacak. Avlu olarak planlanan bu iç bahçe, Türkmen balalarının güvenli bir şekilde oyun oynayacağı ve uygun hava koşullarında açık derslik olarak da kullanılabileceği şekilde dizayn edilecek. Yine şehidin adına yapılacak olan okulun yemekhanesi ihtiyaç halinde çok amaçlı salon olarak kullanılacak şekilde planlandı. Farklı boyutlarda yedi adet derslik ve bir adet faaliyet odasını bünyesinde barındıracak Şehit Musa Özalkan Anaokulu’nda ortalama 350 öğrenci eğitim alabilecek. Yine bir adet öğretmen odası, bir adet müdür odası, bir adet arşiv odası ile birlikte sığınak, yangın güvenlik holü, jeneratör odası, hizmetli odası ve su deposuna sahip olacak olan okulun bir eğitim kurumunun ve bölgenin özelliklerine uygun bir binanın olmazsa olmazları tüm detayları ile projelendirildi. Telafer Şehit Musa Özalkan Anaokulu’nun inşaatı ise 12 Mayıs 2018 tarihinde Irak’ta yapılacak olan parlamento seçimleri sonrası başlayarak, 4 ay içerisinde tamamlanarak eğitim ve öğretime hazır hale gelecek.




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