Şehir Ormanları Keçiören'in her noktasında

2 metrekareden 7 metrekareye yükselterek büyük başarıya imza attı. Vatandaşların kullanımına açılan şehir ormanları çocukların, gençlerin ve ailelerin tabiatla iç içe bir hayatla tanışmalarını sağladı.

Keçiören Belediyesi, Türkiye'nin en büyük metropol ilçelerinden biri olan Keçiören'de kurduğu şehir ormanlarıyla vatandaşlara tabiatın içerisinde doğal bir şehir hayatı sunuyor. Belediye, kendi imkanlarıyla ilçenin farklı bölgelerinde kurduğu şehir ormanlarını genişletmek için çeşitli sivil organizasyonlara da öncülük ediyor. Vatandaşların kullanımına açılan Kartaltepe Kent Ormanı'nda 125 bin, AK Parti Hatıra Ormanı'nda 2 bin, Kösrelik Göleti'nde 20 bin, Karakaya Ormanı'nda bin, Karşıyaka Ormanı'nda 10 bin, Yükseltepe ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında 2 bin 23, Sarı Beyler ağaçlandırma çalışmalarıyla da 5 bin fidanı toprakla buluşturan Keçiören Belediyesi, ilçede yeşil alan miktarını 10 yılda yüzde 220 artırdı. Keçiören Belediyesi, şehir ormanlarının da dâhil olduğu çeşitli ağaçlandırma çalışmalarıyla son 10 yılda 2 milyon 69 bin 985 metrekarelik alanı ağaçlandırırken, diğer ağaç dikimi faaliyetleri kapsamında ise ilçe genelinde toplamda 6 milyon 170 bin 686 metrekare alanın ağaçlandırılmasını teşvik etti.

"Amacımız, yeni neslin daha yeşil bir dünyada yaşaması”

Doğaya dönüş projeleriyle birçok ödül alan, bozkırın ortasında yeşil Keçiören'in mimarı olan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ilçenin farklı noktalarında oluşturulan şehir ormanlarının genişletilmesi için gösterdiği hassasiyetle vatandaşın gönlünü fethetmeye devam ediyor. Nüfusu 1 milyona yaklaşan Keçiören'de şehir ormanlarının tabiattan uzak kalan vatandaşlar için önemli olduğunu dile getiren Ak, "Keçiören'in farklı noktalarında yeşerttiğimiz şehir ormanları ilçemizin havasını değiştirdi. Elbette sadece şehir ormanlarımızla sınırlı kalmadık. İlçemizde bulunan toplam 466 parkta da çeşitli ağaçlandırma çalışmaları yaparak bu parklarda yeşil alana daha fazla yer ayırdık. Bunun yanında Yeşil Gün projesiyle çevre bilincini aşılamak için her hafta faklı mahallemizde vatandaşlarımızla topyekûn fidan dikimi ve çevre temizliği yaptık. 2009'dan bu yana ‘Çevre Çiçekleri' adı altında yürüttüğümüz projemizle çocuklarımızı tiyatro, sinema ve gezi benzeri sosyal aktivitelerle çevreye ve doğaya karşı bilinçlendirdik. Yaklaşık 115 bin çevre çiçekleri müfettişimiz var. Ülkesinin toprağına, suyuna, ağacına bilinçli yaklaşacak olan yeni nesle daha yeşil bir dünya bırakmak için Keçiören Belediyesi olarak çalışmalarımızı azami gayretle sürdürüyoruz" dedi.