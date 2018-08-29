Şehir Parkı Serkan Kaya konseri ile açılıyor

Eymir, Seğmenler ve Şafak Mahalleleri’nin kesişim noktasında 117 bin metrelik alana kurulan Gölbaşı Şehir Parkı’nın, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda resmi açılışı yapılacak. Açılışta "İşte", "Kalakaldım" ve "Mesele" şarkılarıyla çıkış yapan arabesk müziğin son starı Serkan Kaya konser verecek. Yoğun bir katılım gerçekleşeceği beklenen açılış programı saat 18.00’de başlayacak.

Açılış öncesi Türk Hava Kurumu gösterileri yer alacak

Şehir Parkı açılış programının hemen öncesinde Türk Hava Kurumunun nefes kesen gösterileri yer alacak. Gösterilerde Motorlu Yelkenat, motorlu yamaç paraşütü, RCM model uçak uçuşu, açılışı renklendirecek. Gölbaşı Belediyesinin en yeni projelerinden olan Şehir Parkı, birbirinden farklı imkanları ile 7’den 77’ye herkese hitap ediyor.

Kendi enerjisini kendi üreten park

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın Türkiye’de bir belediye tarafından yaptırılan, tasarlanan ve organize edilen ilk ’otopark çatı üstü Güneş Enerji sistemi’ olma özelliğini taşıdığını ifade ettiği "Şehir Parkı" kendi enerjisini kendi üretmesiyle dikkat çekiyor. Parkın otopark bölümünün üzerindeki bin 536 adet panel sayesinde günlük 407 kilowatt elektrik üretilecek.

Eymir ve Mogan göllerini gören 42 metrelik dönme dolap

Şehir Parkı ayrıca, Mogan ve Eymir Gölleri’ni aynı anda görebilen 42 metre yüksekliğe sahip dönme dolabıyla da dikkat çekiyor. Ankara’nın en yüksek dönme dolaplarından olan şehir parkı dönme dolabının yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olması bekleniyor. 42 metre yüksekliğindeki dönme dolap yavaş tur hızı ile kullanıcılara manzara imkanı ve fotoğraf çekme fırsatı sunuyor. 20 kabinden oluşan dönme dolap yaz ve kış dönemlerinde de ziyaretçilerini bekleyecek. Her bir kabinin en fazla 6 yolcu alabileceği dönme dolap, konforlu kabin yapısıyla da Eymir ve Mogan Gölleri’nin manzarasının tadını çıkarmak isteyenlere rahat bir kullanım imkanı sunuyor.

"Dönme dolabımız önemli bir turistik değer, önemli bir simge olacaktır"

42 metrelik şehir parkı dönme dolabının Gölbaşı için önemli bir turistik değer olacağını vurgulayan Duruay, dönme dolabın "Yerli London Eye" olacağını ifade etti. Duruay, "Dönme dolabımız Gölbaşı denilince akla gelecek yapılardan birisi olacaktır. Örneğin, İngiltere’nin başkenti Londra’da, Thames Nehri’nin kenarında bulunan ’London Eye’ büyük bir turistik simge olmayı başarmıştır ve şehrin simgesi olmuştur. İnanıyorum ki, Mogan ve Eymir Gölleri’nin muhteşem manzarasını gören ’şehir parkı dönme dolabımız’ tıpkı ’Londra Eye’ gibi yerli ve yabancı turistlerin, fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı olacaktır. Şehir parkı dönme dolabımız sadece Gölbaşı için değil Ankara için de önemli turistik değer, önemli bir simge olacaktır" dedi.

"Adrenelin tutkunları için teleferik-zip line"

260 metre mesafeli teleferik-zip line sisteminin de yer aldığı Şehir Parkı’nın adrenalin tutkunlarının da uğrak noktası olması bekleniyor.

Başkan Duruay "yok, yok" dediği şehir parkı için, "Şehir Parkı’nı tasarlarken Gölbaşılı hemşehrilerimizin tüm ihtiyaçlarını ve konforunu düşündük. Şehir Parkı’nda vatandaşlarımızın sakin, bol yeşil alan içeren estetik açıdan çok güzel bir parkı vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Bunun için Şehir Parkı içerisine, toplamda biri büyük olmak üzere, su ve ışık gösterisi yapan 5 adet gölet koyduk. Vatandaşlarımızın sporun her çeşidini rahatça yapmaları için gençlere ve orta yaş grubuna da hitap etmek üzere iki adet açık basketbol sahası, iki adet kapalı futbol sahası, iki adet kapalı tenis kortu ve çok sayıda açık hava fitness alanları, bisiklet yolu, koşu ve yürüyüş yolları, gibi spor faaliyetlerinin gerçekleştirileceği alanlar yerleştirdik. Yine vatandaşlarımızın aileleri ile iyi vakit geçirmesi için dumansız piknik alanları da ihmal etmedik. Hemşehrilerimizin rahatı için deyim yerindeyse ’yok yok’ diyebileceğimiz bir park yaptık" dedi.