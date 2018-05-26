Şehirlerin güvenliği için önemli adım

Bu yılın son iki ayından toplam 60 bin 503 metruk binanın 19 bin 686’sının yıkımı gerçekleşti. Geriye kalan 40 bin 817 metruk bina içinse hukuki süreç devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, 14 Mart 2018 tarihinde 81 İl Valiliğine, “Metruk Binalar Genelgesi” göndermiş, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazlarının başta uyuşturucu olmak üzere zararlı maddelerin kullanımına, gizlenmesine ve bu maddelerin kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla kullanıldığının gerçekleştirilen operasyonlarla tespit edildiğini belirtmişti. Bakanlığın 81 İle gönderdiği genelgede, güvenlik açısından tehlike oluşturan metruk binaların tespitinin yapılması ve bu binaların mevzuata uygun şekilde yıkılmasıyla ilgili olarak 81 il valiliği talimatlandırılmıştı. Bakanlık ayrıca bölgelerde düzenlediği Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele toplantılarında, özellikle uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin yanı sıra il ve ilçelerdeki metruk binalara özel önem verilmesini, bu binaların çevrelerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istemişti.

Bakanlığın talimatı üzerine valilikler harekete geçti. İl ve ilçelerde boş ve atıl durumda olan metruk binalar tespit edildi. Bu binaların giriş ve çıkışlarına engelleyici önlemler alındı, etraflarındaki güvenlik önlemlerini artırıldı.

Güvenlik tedbirleri kapsamında metruk binaların bulunduğu bölgelerde asayiş devriye hizmetleri yoğunlaştırıldı. Bina çevrelerinde yardıma muhtaç kişi veya kişilerle karşılaşılması halinde anında müdahale edildi.

Son iki ayda 60 bin 503 metruk binanın 19 bin 686’sı yıkıldı

Bakanlığın valiliklere göndermiş olduğu genelgenin ardından il ve ilçe belediyeleri ve il özel idareleri tarafından metruk bina tespiti ve yıkım kararı, 3914 sayılı İmar Kanunun ilgili maddesi uyarınca hızlandırıldı. Bu kapsamda son iki ayda Türkiye genelinde 60 bin 503 metruk binanın tespiti yapıldı. Bu binalardan 19 bin 686 ‘sı yıkıldı. Geriye kalan 40 bin 817 metruk bina içinse 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında hukuki süreçleri devam ediyor.

En fazla yıkım Ankara’da oldu

Suç örgütlerinin yuvası haline gelmiş boş, atıl durumdaki metruk binaların yıkımı, 3 bin 859 bina ile en fazla Ankara’da gerçekleşti. Ankara’yı sırasıyla bin 298 Aksaray, bin 225 Kayseri, bin 99 Erzincan, 759 İstanbul, 550 Bursa gibi iller takip etti.