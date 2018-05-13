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13 Mayıs 2018 15:44

Şehit anneleri ve eşleri kahvaltıda bir araya geldi

Başkent’te yaşayan şehit anneleri ve eşleri, düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Şehit anneleri ve eşleri kahvaltıda bir araya geldi

13 Mayıs 2018 15:44


Ankara’da yaşayan şehit anneleri ve eşleri, Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren’in eşi Arzu Gülveren’in ev sahipliğinde Greenpark Otel’de düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Gülveren, şehit anneleri ve eşleri ile yakından ilgilenerek sohbet etti. Küçük bir kız çocuğu, masalarına gelen Arzu Gülveren’e asker selamı verdi. Gülveren ve beraberindeki heyet, kahvaltıya katılan tüm şehit anneleri ve eşlerine hediye takdim etti. Hediye takdiminden sonra bir konuşma yapan Gülveren, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.




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