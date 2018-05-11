Şehit Demet Sezen’in adı ortaokuldaki laboratuvarda yaşatılacak

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Demet Sezen’in adına Necdet Seçkinöz Ortaokulunda ’’Demet Sezen Akıl Oyunları Laboratuvarı’’ açıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, okul korosunun seslendirdiği marşlarla devam etti. Şehit Demet Sezen’in annesi Zeynep Köşker, laboratuvarın açılışı sonrası yaptığı konuşmada, ’’Gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Burada çalışan, hizmeti geçen bütün öğretmen ve öğrencilerle gurur duyuyorum. Şerefliyim, onurluyum kızım şehit olduğu için. Ciğerim yara, boynum bükük ama yine gururluyum. Allah bana iki evlat verdi. Birini polis, birini asker eyledim vatanına, milletine hinlik düşünmesin diye. Bayrağını indirmedi, ezanını dindirmedi, göğsünü gere gere şehit oldu yavrum. O yüzden gözüm arkada değil. Onu burada yaşatanlara teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.