Şehit Halisdemir’in kardeşi, Yalçın Topçu’yu ziyaret etti

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi’yi vurarak olayın seyrini değiştiren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu Beştepe’deki makamında ziyaret etti. Soner Halisdemir’in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Topçu "Milletin evinde, milletin istiklali için canını verenlerin canları ile birlikte olmaktan çok memnunum. Rabbimiz şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa, milletimize sabır versin" dedi.

"Ömer Halisdemir’lerin, bebek Mustafa’ların mensubu olduğu büyük Türk milleti var olsun"

Türkiye’nin uluslararası arenada kasıtlı ve sistematik bir şekilde hedef gösterildiğinin altını çizen Yalçın Topçu "Türkiye Cumhuriyeti, devleti, milleti ile birlikte küresel çetelerin hedefidir. Basınları marifetiyle, çeşitli vakıfları yoluyla, terör ve siyasi organizasyonlarının yanı sıra ekonomik oyunları ile Türkiye’yi devleti ve milleti ile birlikte dizleri üzerine çökertip içine dürerek, medeniyet coğrafyamızda bizsiz yeni haritalar çizmek istiyorlar. Emellerine ulaşmaya tek engel olarak Ankara’yı gören emperyal odakların hayallerini kabusa çeviren Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Onun telefondan dile getirdiği bir çağrı ile şehadete koşan milyonlarca Ömer Halisdemir’lerin, bebek Mustafa’ların mensubu olduğu ‘büyük Türk milleti’ kıyamete kadar var olsun" ifadelerini kullandı.

"Milletimizin teveccühüne minnettarım"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’ya ilgisi ve samimiyeti için teşekkürlerini ileten Soner Halisdemir "15 Temmuz hıyanet hareketinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen halkımızın 15 Temmuz’a ve şehitlerimize gösterdiği hassasiyet bu milletin mayasından ileri gelmektedir. Biz Türk milleti olarak her türlü zorluğa karşı koyma refleksine sahibiz. Tehditlere boyun eğmeyen, imkansızı başarmayı hedefleyen bir milletiz. Bunu her yaşadığımız olayda gösteriyoruz. Milletimizin gündemdeki hassas meselelere ve özellikle şehitlerine gösterdiği tevecühe minnettarım" şeklinde konuştu.