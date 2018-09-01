Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dökmeci son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dökmeci için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kuvvet komutanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene katılan protokol üyeleri camiye girişlerinde şehidin babası Selami Dökmeci ve annesi Ayfer Dökmeci’ye taziyelerini sundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Bahçeli’nin, cenaze namazı öncesinde protokol için ayrılan bölümde yan yana durdukları ve bir süre sohbet ettikleri görüldü.

Şehidin 8 yaşındaki oğlu Aytuğ Enes Dökmeci, babasının asker şapkasıyla, şehidin yeğeni de jandarma üniformasıyla törene katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında şehidin oğlu Aytuğ Enes, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve protokol mensuplarının yanında yer aldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konuldu. Top arabasının geçişi sırasında şehidin yakınları gözyaşları dökerken, Aytuğ Enes’in şehit babasını asker selamı ile uğurladığı görüldü. Şehit Dökmeci’nin naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği’ne götürüldü.