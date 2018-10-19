Şehit Muhtar Anar unutulmadı

ANKARA (İHA) – Ankara'da FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan 9 Kahramankazanlı arasında yer alan Ahi Köyü Muhtarı Ali Anar, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde anıldı.

19 Ekim Muhtarlar Günü Kahramankazan'da kutlandı. Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştirilen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile muhtarlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla devam etti. Burada muhtarlar adına konuşan Kahramanakazan Atatürk Mahallesi Muhtarı Murat Çaylak, kendilerini bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Ertürk ve Kaymakam Aksakal'a tüm muhtarlar adına teşekkür ederek, 15 Temmuz'da şehit düşen Ahi Köyü Muhtarı Ali Anar'ı tüm kalpleriyle andıklarını söyledi.

Demokrasinin ilk kademesi

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'nden kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-6'ları engellemeye çalışırken şehit olan Kahramankazan Ahi Köyü Muhtarı Ali Anar başta olmak üzere tüm muhtarların günlerini kutladı. Yerel yönetimlerin temel taşı ve ilk basamağı olan muhtarların her zaman yanlarında olduklarını belirten Ertürk, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda millete hizmetin ilk kademesi, demokrasinin yerel ölçekteki ilk adımı olan muhtarlarımızı asla yalnız bırakmıyoruz. Millete hizmet yolunda tüm muhtarlarımıza başarılar diliyorum” dedi.