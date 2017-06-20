TSK, Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı ile Şırnak/Çakırsöğüt ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ortaklaşa yürütülen Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 operasyonunun Siirt ili Pervari ilçesi Yazlıca kırsalında 12 Haziran 2017 tarihinden itibaren zor arazi şartlarında 8 gündür aralıksız sürdürülmekte olduğunu bildirdi.

Şu ana kadar operasyon bölgesinde teröristler tarafından kullanılan 38 mağara tespit edildi. Operasyon kapsamında mağaralarda yapılan aramalarda; 1 adet bixi makineli tüfek, 6 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 750 adet bixi mühimmatı, 685 adet Kalaşnikof mühimmatı, 15 adet el bombası, 10 adet EYP düzeneği ve EYP yapımında kullanılan malzeme, 35 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet sabit merkez telsizi, 393 adet tüp, 2 adet jeneratör, 4 adet delici alet, 18 varil mazot, 197 karton sigara, örgütsel içerikli doküman ile muhtelif miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyon esnasında Yazlıca Dağı kırsalında tespit edilen bir mağara imha edildi.