TSK’dan yapılan açıklamada, 8’inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında; Bitlis ili Tatvan ilçesi Çavuşlar, Anadere köyleri bölgesinde; 20 Haziran 2017 tarihinde “Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan-30 Operasyonu” başladığı kaydedildi.

Bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen operasyon kapsamında yapılan aramada ele geçirilenler ise şöyle:

" 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet HK-33 şarjörü, 219 adet Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 3 adet anti tank RPG-7 roket mühimmatı, 4 adet RPG-7 roket sevk fişeği,1 adet anti personel RPG-7 roket mühimmatı, 19 adet el bombası, 8 adet basma düzenekli EYP düzeneği, 6 adet hazırlanmış bant bloğu, 19 adet bantlı mat parçası, 2 adet el telsizi, 1 adet batarya şarj aleti, 37 adet örgütsel kitap, 1200 metre kablo, 1 adet fotoğraf makinası, 1 adet dürbün ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi."