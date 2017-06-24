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24 Haziran 2017 13:32

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan-30 Operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan-30 Operasyonu kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan-30 Operasyonu

24 Haziran 2017 13:32


TSK’dan yapılan açıklamada, 8’inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında; Bitlis ili Tatvan ilçesi Çavuşlar, Anadere köyleri bölgesinde; 20 Haziran 2017 tarihinde “Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan-30 Operasyonu” başladığı kaydedildi.


Bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen operasyon kapsamında yapılan aramada ele geçirilenler ise şöyle:


" 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet HK-33 şarjörü, 219 adet Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 3 adet anti tank RPG-7 roket mühimmatı, 4 adet RPG-7 roket sevk fişeği,1 adet anti personel RPG-7 roket mühimmatı, 19 adet el bombası, 8 adet basma düzenekli EYP düzeneği, 6 adet hazırlanmış bant bloğu, 19 adet bantlı mat parçası, 2 adet el telsizi, 1 adet batarya şarj aleti, 37 adet örgütsel kitap, 1200 metre kablo, 1 adet fotoğraf makinası, 1 adet dürbün ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi."




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