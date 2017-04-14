Şehit polisin adı Keçiören’de mezun olduğu okula verildi

Yeni adı Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi olan okulda düzenlenen programa Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra şehidin ailesi, Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Emniyet Müdürü Şerafettin Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ve AK Parti İlçe Başkanı Zafer Çoktan da katıldı. Şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan şehit Köksal Kaşaltı’nın eşi Şerife Kaşaltı, “Şehidimin isminin bu okula verilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Öyle bir ölmeli ki insan geride bıraktığı eşi ve çocuğu başı dik gezmeli” dedi.

Duygu yüklü konuşmasında şehit eşine duyduğu özlemi dile getiren Kaşaltı, “Bir polisi sevmişsen bir ömür onsuz kalmayı da seversin. Resimlere, ondan kalan anılara, evlada sarılmaktır polisi sevmek. Ben polis seviyordum, şimdi de şehit polis seviyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Ak ise, şehit polise Cenab-ı Allah’tan rahmet dileyerek, “Onun okul arkadaşları ve ülkemiz dimdik ayakta, şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Burada bulunan gençlerimizin hepsi Köksal Kaşaltı gibi vatan için canlarını feda etmeye hazır” dedi.

15 Temmuz’un demokrasi için yüz karası olduğunu ama aynı zamanda milli şuurun, dirilişin ve Çanakkale ruhunun da şahlandığı gece olarak tarihe geçtiğini belirten Başkan Ak, “O gece en gencinden en yaşlısına kadar bütün halkımız sokağa çıktı. Keçiören’de bu şahlanışın içerisinde üzerine düşeni yaptı. Keçiören’de herhangi bir çatışma olmamasına rağmen en fazla şehit ve gazi veren ilçe oldu. İnşallah böyle bir olayı bir daha yaşamayız, ama yaşarsak en sert tepkiyi yine veririz. Vatanı için şehit düşen Köksallar bitmedi, bitmeyecek” diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan da, Atatürk’ün Gençliğe Hitabı’ndan “Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır” sözlerini hatırlatarak, "15 Temmuz gecesi o hainler uçaklarla ve tanklarla karşımıza dikildiler. Şehitlerimizin, milletimizin imanı ve yürekleri karşısında küçük duruma düştüler. Zaferler ödenen bedellerle daha da parlaklaşır. Şehidim Köksal da vatanın birliği için kanını dökerek birliğimizi daha da pekiştirdi. Sizler de şehidimle aynı okulu paylaşıyorsunuz” dedi.

Kaymakam Bulut ise, çok anlamlı bir tören için bir araya geldiklerini söyleyerek, “Bütün şehitlerimiz kalbimizde yaşıyor. Öğrencilerimiz ve gençlerimiz o günü hiç unutmadı, hiç unutmayacaklar. Ülkemizin, bayrağımızın, cumhuriyetimizin, demokrasimizin öneminin farkındalar” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri dualar eşliğinde kurdele keserek Şehit Köksal Kaşaltı Köşesi’nin açılışını yaptı.