Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Yüksekova İkiyaka dağları bölgesinde 25 Mart 2017’de başlayan ve halen 3 bin 400 metre yükseklikte devam eden Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Operasyonda bugüne kadar birçok mağarada muhtelif silah ve mühimmat ele geçirildiği hatırlatılarak, "İkiyaka dağlarında Türk bayrağını dalgalandıran kahraman komandolar ve güvenlik korucularının bugün icra ettikleri aramada buldukları bir mağarada; 17 adet anti tank roketatar mühimmatı, 17 adet sevk fişeği, 1 adet anti personel roketatar mühimmatı, 83 adet boş el bombası, 5 adet hazır el bombası, 400 adet AK-47 mühimmatı, 800 adet PKM makineli tüfek mühimmatı, 3 adet PKM Makineli Tüfeği, 2 adet RPG-7, 1 adet mekanizması çıkarılmış doçka silahı, yaklaşık 300 adet fünye, 5 adet paket fünye, 3 makara kablo, 1 adet delici alet ucu ele geçirildi" denildi.