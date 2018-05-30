Şehit Uzman Çavuş Kolcu son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu için memleketi Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Sarıgöl köyünde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Köye helikopterle getirilen Kolcu’nun cenazesi, babaevinde helallik alındıktan sonra Şehit Özcan Özsoy İlkokulunun bahçesine götürüldü. Burada yapılan törene şehidin babası Erdal ve annesi Nazmiye Kolcu ile yakınlarının yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök katıldı. Kolcu’nun naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında köy mezarlığında defnedildi. 26 yaşındaki şehit Kolcu’nun bekar olduğu öğrenildi.