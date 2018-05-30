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30 Mayıs 2018 15:22

Şehit Uzman Çavuş Kolcu son yolculuğuna uğurlandı

Güvenlik güçlerinin Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonu sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu, Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Sarıgöl köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Kolcu son yolculuğuna uğurlandı

30 Mayıs 2018 15:22


Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu için memleketi Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Sarıgöl köyünde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Köye helikopterle getirilen Kolcu’nun cenazesi, babaevinde helallik alındıktan sonra Şehit Özcan Özsoy İlkokulunun bahçesine götürüldü. Burada yapılan törene şehidin babası Erdal ve annesi Nazmiye Kolcu ile yakınlarının yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök katıldı. Kolcu’nun naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında köy mezarlığında defnedildi. 26 yaşındaki şehit Kolcu’nun bekar olduğu öğrenildi.




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