Şehit yakınları iftarda buluştu

Çeşni Konağı’nda düzenlenen, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Emniyet Müdürü Şerafettin Demir, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Keçiören Temsilcisi Muhterem Doğan ve şehit yakınlarının katıldığı iftar yemeği Keçiören Müftüsü İhsan İlhan’ın Kuran Tilaveti ile başladı. Şehitler için edilen duanın ardından “Şehitlerin ruhaniyetleri de aramızda” diyerek konuşmasına başlayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Keçiören Türkiye’nin en fazla şehit veren ve en fazla gaziye sahip ilçesi. Şehitlerimiz ve gazilerimizle gurur duyuyoruz. Şehitlik öyle bir mertebedir ki her Türk genci, her Müslüman o mertebeye erişmek için dua eder ama şehitlik herkese nasip olmaz. Bu vatanı vatan yapan şühedaya minnettarız” dedi.

Ak, Keçiören’deki tüm şehit yakınlarını ziyaret etmeyi arzuladığını da belirterek, “Sizlerin yanında olmaya ve fırsat buldukça sizlere misafir olmaya çalışıyorum. Sizlerden haberdar oluyor ve yakınen de takip ediyoruz, bir eksiğimiz olduysa da hakkınızı helal edin. Sınır ötesinde, terörle mücadelede, 15 Temmuz’da şehit olan tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum, ruhları şad olsun, sizler onların emanetisiniz. Ülkemizin bekası için canını feda eden tüm şehitlerimize şükran borçluyuz, teşriflerinizden ötürü de hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ise “Onlar şehit olana kadar sizlerin ağabeyleri, kardeşleri, babaları ve çocuklarıydı ama şehit olduktan sonra tüm millete mal oldular, tüm milletin evladı oldular. Bu vatan için şehit olanların aziz hatırasına layık olmak için hep birlikte el birliği ile çalışmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.