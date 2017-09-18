Şehit yakınları ve gaziler Anıtkabir’i ziyaret etti

Anıtkabir’i ziyaret eden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ile dernek üyeleri, mozoleye çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Başkan Lokman Aylar, Anıtkabir özel defterini imzalarken şu mesajı yazdı:

“Türk milleti hem şehitlik hem de gazilik adıdır. Türkiye Cumhuriyeti şehitlerimiz kanlarıyla kurulduğu gibi gazilerimizin dua ve karşılıksız mücadeleleriyle var olmuştur. Özellikle gazilik muazzam bir fedakârlık ruhunun mücadele disipliniyle örtüşme hali, vatan ve millet uğruna gösterilen faziletli bir duruşun iftihar vesikasıdır. Şunu unutmayalım ki, şehit ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Gazilerimiz bağımsızlığımıza zincir vurmak isteyen düşman çevrelere iman gücüyle direnen, millî azimle karşı çıkan kahramanlarımızdır. Terörle mücadelelin çok yoğun sürdüğü, kan ve gözyaşının oluk gibi aktığı şu vahim günlerde, şehit ve gazilerimizin destansı hayatlarını göz ardı etmek, ihmale kurban vermek asla doğru olmayacaktır.

Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Müşir ve Gazi unvanlarının verildiği tarihin yıl dönümünde; kurucu kahramanları, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gaziler Günü’nün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”