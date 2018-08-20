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20 Ağustos 2018 13:38

Şehit yakınları ve gazilerden Cebeci Askeri Şehitliği’ne ziyaret

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, Kurban Bayramı arifesinde Cebeci Askeri Şehitliği’ni ziyaret etti, şehit aileleri ile bayramlaştı.

Şehit yakınları ve gazilerden Cebeci Askeri Şehitliği’ne ziyaret

20 Ağustos 2018 13:38


Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyelerince gerçekleştirilen ziyaret, Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Vatan, millet, bayrak uğruna şehit olan kahramanlar için dualar edildi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki vakıf üyeleri, Arife Günü’nde yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlarla bayramlaşarak hediyeler dağıttı.


Başkan Aylar, gaziler olarak vatan hainlerinin, işgalcilerin bu topraklara ayak basmaması için canlarını feda etmeye hazır olduklarını söyledi. Türkiye’ye ihanet edenlere haklarını helal etmediklerini belirten Aylar, "Milletimize teşekkür ediyorum. Alçak hain girişimlerde beraber oldular. 15 Temmuz’da bu ülkeye hainlerin ayak basmasına engel oldular. Güneydoğu’da, Menbiç’te, Afrin’de operasyonlara katılan, Kandil’e bayrak dikmek için hazırlık yapan vatan kahramanlarına buradan selam söylüyoruz. Yiğitler, vatan kahramanları, sizler dik durun, savaşın. Bu millet sizin emanetinize namusu gibi bakmaktadır. Sizlerin emaneti bizim namusumuzdur, şerefimizdir, haysiyetimizdir" diye konuştu.




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