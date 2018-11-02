Şehit yakınları ve gazilerden Cihangir İslam hakkında suç duyurusu

15 Temmuz Vatan Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurlarının Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği üyesi şehit yakınları ve gaziler, Ankara Adliyesi'ne gelerek Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında suç duyurusunda bulundu. Burada toplanan üyeler adına açıklama yapan Dernek Başkanı Meltem Kılınç, “Bu millet ki bağımsızlığa uzanan her hain ele haddini bildiren olmuştur. Bu millet ki asırlardır bu topraklarda hain girişimlere gereken dersi veren olmuştur. Ne haddinedir ki Cihangir İslam denilen ihraç kalıntısı bu şahıs, bu yüce destanı ağzına alabiliyor. Ne haddinedir ki kim bilir belki korku ile belki de bir ümit ile oturduğu yerden o geceyi takip eden Cihagir İslam'ın böylesine bir destanı idrak edebilmesi” dedi.

“Cihangir İslam FETÖ'nün Meclisteki sözcülüğünü üstlenmiş”

Cihangir İslam'ın şehitlerin aziz ruhlarına ve bu kahraman millete karşı özür borcunun olduğunu belirten Kılınç, “Önce ihraç edilen, sonra da CHP içerisindeki Saadet Partisi kontenjanından TBMM'ye girmiş Cihangir İslam dün gazi Meclis çatısı altında devletimize ve milletimize meydan okuyor. Cihangir İslam FETÖ terör örgütünün Meclisteki sözcülüğünü üstlenmiş bir şekilde hareket ediyor. Sözde milletin mesajlarını okuyormuş gibi yaparak aslında FETÖ militanlarının tehditlerini Meclise taşıyan bu çukur adam bu cesareti kim veya kimlerden almaktadır. Bizler de şehit ailesi ve gaziler olarak tıpkı gece olduğu gibi teröristlere ve onların sevicilerine meydan okuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Seni de kodeste göreceğimiz günler yakındır”

Kılınç, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Ne adının ne de soyadının hakkını veremeyen Cihangir İslam gibilerle mücadelemiz her anlamda devam edecektir. Bırakın Meclisi hiçbir platformda şehitlerimizin ve gazilerimizin incitilmesine müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin 15 Temmuz gecesinde ve sonrasında terör örgütleri ile verdiği mücadelenin de hakkını vererek diyoruz ki tek bir FETÖ'cü alçak kalmayana kadar bir yandan devletimiz, bir yandan da milletimiz korkunuz olmaya devam edecektir. Tıpkı Meclisten yaka paça kodese tıkılan teröristseverler gibi seni de kodeste göreceğimiz günler yakındır.”

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı koyarak Atatürk Havalimanı'nda bir tankın önüne yatan Metin Doğan da İslam'a tepki göstererek, Sincan Cezaevindeki davaları takip ettiğini belirtti. Daha sonra şehit yakınları ile gaziler, suç duyurusunda bulunmak üzere hep birlikte adliye binasına girdi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, 31 Ekim'de TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz akşamında Türkiye'nin iki batılın çatışmasını seyrettiğini öne sürmüştü.