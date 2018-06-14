Şehit yakınlarının hüzünlü bayramı

Şehit yakınları, Ramazan Bayramı arefesinde Cebeci Askeri Şehitliği’ni ziyaret etti. Sabahın ilk saatlerinde şehitliği ziyaret eden aileler, şehit düşen oğulları, babaları ve eşlerinin kabirleri başında dua ederek, kabirlerini temizleyip çiçek koydular.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde PKK’lı teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ve ardından uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonucu şehit düşen oğlunun kabrini ziyarete gelen İzzet Kavcı, “Söylenecek bir şey yok. Şırnak Uludere’de 2 yıl oldu. Pusuya düşürdü şerefsiz PKK’lılar. Alışması çok zor, öyle kolay değil. Bizim bayramımız yok. Bizlere bayram haram. Kaderimiz buymuş” dedi.

Şehit Adıgüzel Kılıç’ın ablası Hasibe Kılıç, “Hem üzgünüz hem de mutluyuz. Vatan için şehit oldular, şehitlik makamına yükseldiler. Ama acısı çok zor, tarif edilemez. Biz bayram bilmiyoruz. Bize her gün aynı gibi. Özel günler çocuklukta kaldı artık. Hep birlikteykendi onlar. Şimdi öyle bir duygu yaşayamıyoruz maalesef” ifadelerini kullandı.

Şehitlere dua etmek için Cebeci Askeri Şehitliği’ne gelen Kezban Çelebi de, “Allah hayırlısını versin, vatanımıza güç versin. Allah düşmanlara fırsat vermesin. Bunların hepsi benim şehidim” diyerek Turhan Şahin’in ‘Unutma’ şiirini okudu.