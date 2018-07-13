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13 Temmuz 2018 12:26

Şehitlerin hikayesi Arapça’ya çevrildi

15 Temmuz’da FETÖ’cü darbecilerin önüne abide gibi dikilerek Türkiye’nin işgaline ’dur’ diyen şehitlerin hikayelerinin anlatıldığı "15 Temmuz’da Şehit Düştüler Başkenti Düşürmediler" kitabının Arapça tercümesi yayınlandı.

Şehitlerin hikayesi Arapça’ya çevrildi

13 Temmuz 2018 12:26


Yeni Şafak Gazetesi Muhabiri Yasemin Asan’ın "15 Temmuz’da Şehit Düştüler Başkenti Düşürmediler" kitabı Arapça’ya çevrildi. Mehmet Sıddık Yıldırım tarafından çevirisi yapılan kitap, şehitlerin hikayesinin anlatıldığı ilk Arapça eser niteliği taşıyor. 15 Temmuz’un hemen ardından acıları taze ailelerle yüz yüze görüşerek, şehitlerin o geceye dair hikayelerini dinleyen gazeteci-yazar Asan, yürek burkan hikayeleri kaleme aldı. Asan, meşakkatli bir çalışma sonucu topladığı 15 Temmuz şehitlerinin hikayelerini anlatırken şehit yakınlarının duygu ve düşüncelerini aktardı. Kitapta, 15 Temmuz gecesi şehitlerin evden nasıl çıktıkları, meydanlardaki kahramanlıkları ve son sözleri anlatıldı. Kitap, Yeni Şafak Gazetesi Muhabiri Yasemin Asan’ın imzası ile Dar Al Ward’tan yayınlandı. Ankara’daki sivil şehitlerin kim oldukları, o gece neler yaptıkları, neler söyledikleri ve nasıl kahramanca canlarını feda ettiklerini anlatan, ailelerin duygu ve düşüncelerini aktaran kitap, şimdi Arap dünyasında ilgiyle okunuyor.



Kitabın geliri şehit ailelerine


Asan, Türkçe kitaptan elde edilen geliri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının şehitler aileleri için açtığı hesaba yatırdı. Asan, Arapça kitaptan gelecek geliri de aynı şekilde bakanlığın açtığı hesaba yatıracak.


Kitabı çeviren Mehmet Sıddık Yıldırım, "Arap dünyası ile bizim aramızdaki ilişki yüzlerce yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Bu kadar uzun geçmişi olan iki milletin son yüzyılda ilişkilerinin akamete uğradığını bilmekteyiz. Nüfusunun yüzde 99’u Müslüman olan bir coğrafyada karşılaştığım en büyük sorulardan birisi ’Siz Müslüman mısınız? Bizi sömürmeye mi geldiniz? Yeni Osmanlı mısınız?’ gibi sorular olmasıydı. Arap yayın dünyasını araştırdığımızda son 100 yılda Türkçeden Arapçaya, Arapçadan Türkçeye çevrilen eser sayısı bini geçmez. Birlikte bu kadar uzun yıllar yaşamış olan bu iki milletin bu kadar birbirlerinden habersiz olması şaşırtıcı değil mi? Bu sorunu aşmak ve birinci elden Arap kamuoyunu bilgilendirmek, tarihe not düşmek için Türkiye’de 15 Temmuz 2016 yılında meydana gelen hain darbe girişimi gecesinde sadece başkent Ankara’da neler yaşandığını, vatanını, milletini ve meşru seçilmiş hükümetini savunan insanların kahramanlıklarını aktarmak amacıyla bu kitap Arapçaya tercüme edilmiştir" dedi.




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