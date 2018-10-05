Şehitlerin ismi Yenimahalle'de yaşayacak

Tunceli'de yaşanan helikopter kazasında şehit olan Emekli Albay Dilaver Karsavuranoğlu, Trabzon'un Maçka ilçesinde yol kontrol uygulaması sırasındaki terör saldırısında şehit olan polis memuru Çağdaş Tamkoç, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu, doğup büyüdükleri ilçe olan Yenimahalle'de ölümsüzleşti.

Yenimahalle Belediyesi, vatan uğruna gözünü kırpmadan canını veren Şehit Albay Dilaver Karsavuranoğlu, Şehit Polis Memuru Çağdaş Tamkoç ve Şehit Uzman Çavuş Mahmut Uslu adına Turgut Özal Mahallesi'nde 3 yeni parkın açılışını gerçekleştirerek mahalle sakinlerine emanet etti.

Kahraman şehitlere vefa

Açılışa şehit aileleri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Başar Bal ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Törende konuşma yapan Yaşar, şehitlerin hatırallarının Yenimahalle'ye nefes olacağını belirterek, “Her alanda yaptığımız hizmetler çok önemli. Ama bugün açılışını yapacağımız parklar, adlarıyla birlikte son derece anlamlı. Şehitlerimizin adları bu parklarda ölümsüzleşecek. Sizler de bu parklara her geldiğinizde şehitlerimizi anacaksınız. Onlar unutulmayacaklar. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir şehit ailesiyle karşılaştığımda acılarının ilk gün gibi taze olduğunu görüyorum. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan elemli ve acılı ailelerine başsağlığı diliyorum, Allah sabırlar versin” dedi.

Mahalle sakinlerine aşure ikramı

Açılışlarda konuşma yapan şehit yakınları ise vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Ayrıca açılışa katılan Yenimahallelilere Muharrem ayı vesilesiyle aşure ikram edildi.

3 bin 850 metrekare alana sahip Şehit Albay Dilaver Karsavuranoğlu Parkı içerisinde 1 fitness alanı, 1 çocuk oyun grubu, basketbol sahası, oturma ve dinlenme alanları yer alıyor. 4 bin 900 metrekare alana sahip Şehit Polis Memuru Çağdaş Tamkoç Parkı'nda 1 adet fitness alanı, 1 adet çocuk oyun parkı, koşu yolu, oturma ve dinlenme alanları bulunuyor. 12 bin 500 metrekare alana sahip Şehit Uzman Çavuş Mahmut Uslu Pakı'nda ise 1 adet fitness alanı, 1 adet çocuk oyun grubu, koşu yolu, halı saha, oturma ve dinleme alanları yer alıyor.