Sel mağdurlarının imdadına Yenimahalle ekipleri yetişti

Sağanak yağışın ardından başta Batıkent, Demetevler ve Gayret Mahallesi olmak üzere ilçe genelinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Su baskınlarına anında müdahale

Gün boyunca aralıksız yağan şiddetli yağmur, Yenimahalle’de vatandaşları mağdur etti. Yenimahalle Belediyesi ekipleri olay yerlerinde incelemelerde bulunarak, dalgıç hortumlar ve vidanjörlerle mağdur vatandaşların imdadına yetişti. Yenimahalle Belediyesine bağlı 30 kişilik kriz timi, tam kadro olarak sabahın ilk ışıklarına kadar mesai yaptı.

Özellikle Batıkent’te tripleks evlerde ellerinde kovalarla su boşaltan vatandaşlarla birlikte çalışan ekipler, gelen ihbarları da anında değerlendirdi. Geç saatlere kadar süren su tahliye çalışmaları sonrası vatandaşlar, Yenimahalle Belediyesine her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olduğu için teşekkür etti.