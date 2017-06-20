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20 Haziran 2017 15:44

Selçuklu Belediyesinden Gökoğuz Yeri Kongaz Belediyesine destek

Konya Selçuklu Belediyesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Gökoğuz Yeri’ne bağlı Kongaz köyünde su kuyusu ve su deposu inşa edildi.

Selçuklu Belediyesinden Gökoğuz Yeri Kongaz Belediyesine destek

20 Haziran 2017 15:44


Konya Selçuklu Belediyesi, Moldova Cumhuriyeti Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi’nde bulunan kardeş şehri Kongaz Belediyesinin su sorununun çözümüne yönelik su kuyusu ve su kulesi inşasına TİKA vasıtasıyla destek verdi. Selçuklu Belediyesi ile Kongaz Belediyesi arasında 2013 yılında imzalanan kardeş şehir protokolü kapsamında inşası tamamlanan su kuyusu ve 50 ton kapasiteli su kulesi, Selçuklu Belediyesi yetkilileri tarafından Kongaz Belediyesine törenle teslim edildi.


Gökoğuz Yeri Başkanı İrina Vlah, Gökoğuz Yeri’nde su temini sorununun en önemli sorunlardan birisi olduğunu ve kardeş Türk halkının bu sorunun çözümü için destek sağladığını belirterek, Vulkaneşti şehrinin su şebekelerinin yenilenmesinin planlandığını dile getirdi.


Kongaz kasabasının 206. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri vesilesiyle Kongaz halkının yoğun şekilde katılım sağladığı törende; Gökoğuz Yeri Başkanı İrina Vlah, T.C. Kişinev Büyükelçisi Hulusi Kılıç, TİKA Kişinev Program Koordinatörü Canan Alpaslan, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali ziya Yalçınkaya ve Kongaz Belediye Başkanı Mihail Esir hazır bulundu.


13 bin nüfuslu Kongaz kasabasının tamamına hizmet eden şebekeyi canlandıracak 140 metre derinlikteki su kuyusundan saatte 6 metreküpten fazla su sağlanıyor.




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