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21 Haziran 2018 19:24

Selde mahsur kalan vatandaşlar şişme botla kurtarıldı

Ankara’da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle araçlar sular içinde kalırken, çok sayıda vatandaş da apartmanlarda mahsur kaldı.

Selde mahsur kalan vatandaşlar şişme botla kurtarıldı

21 Haziran 2018 19:24

Mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye erleri tarafından şişme botla kurtarıldı.


Ankara’da akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Özellikle Çankaya’da kendini gösteren yağış, ilçede bulunan Aksu Caddesi ile Yenişehir Pazaryeri’nin arasını adeta göle çevirdi. Caddede bulunan arabalar sular altında kalırken, çok sayıda vatandaş kafelerde ve apartmanlarda mahsur kaldı. Öte yandan, kavşak üzerinde yoğun su nedeniyle çok sayıda trafik kazası da meydana geldi. Bunun üzerine vatandaş durumu ilgili yerlere bildirdi.


Kısa sürede olay yerine intikal eden çok sayıda itfaiye ekibi ve balık adam (İtfaiye su altı arama kurtarma ekibi) hız kesmeden çalışmalara başladı. İtfaiye erleri, suyun araba boyuna kadar ulaşmasından dolayı, apartmanlarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için şişme botu hazırladı. Kullanıma hazır hale gelen şişme botun yardımıyla, binalarda ve kafelerde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. İtfaiye erleri bir yandan suyun giderilmesi için çalışmalarına devam ederken bir yandan da vatandaşları çalışıyor.



“Yaklaşık 15 dakika yağan yağmur sonucu cadde bu hale geldi”


Ayrıca suların ortasında mahsur kalan vatandaşlar, “Yaklaşık 15 dakika yağan yağmurun caddeyi bu hale getirdi. Rögar kapakları iyi olsa bu hale gelmezdi burası. Arabaların çoğu suların içinde kaldı. Arabamız alttan su aldı ve arızalandı. Ankara her yağmurda bunu çekiyor artık buna bir çözüm bulunması lazım” dedi.




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