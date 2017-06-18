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18 Haziran 2017 15:17

Şemdinli’de 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Derecik Yeşilova Bahar deresinde çıkan çatışmada PKK’lı 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şemdinli’de 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

18 Haziran 2017 15:17

Etkisiz hale getirilen terörist ile birlikte Rus yapımı AT-4 tanksavar silahı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiği de bildirildi.


TSK’dan yapılan açıklamada, Şemdinli Derecik Yeşilova Bahar deresinde çıkan çatışmada PKK terör örgütü mensubu 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Teröristle birlikte bir adet kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet dolu şarjör, 3 el bombası, 1 AT-4 tanksavar silahı, 1 RPG-7, 4 RPG-7 mühimmatı ele geçirildiği kaydedildi. Bu kapsamda Hakkari’de 1 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar 232, 4 Ağustos 2016 tarihinden bugüne kadar ise toplam 798 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.




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