Senegalli doktorlara eğitim

TİKA, Afrika ülkelerinde sağlık altyapılarının geliştirilmesine yönelik projelerine devam ediyor. Faaliyette bulunduğu ülkelerde, özellikle anne-çocuk sağlığı alanının bir ülkenin gelişmişlik düzeyi açısından büyük önem taşıdığını düşünen TİKA tarafından son olarak Senegalli doktorlara yönelik eğitim programı düzenlendi.

TİKA tarafından Senegal’in nüfus yoğunluğu en yüksek ilçesi olan Pikine’de inşası ve tadilatı yapılarak altyapısı güçlendirilen Pikine Beslenme ve Kurtarma Eğitim Merkezi Enstitüsü’nden 5 pediatri doktoruna, Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde farklı uzmanlık dallarında eğitim verildi.

Sağlık Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan eğitim programı çerçevesinde; Senegalli doktorlar Yenidoğan, Pediatrik Kardiyoloji, Pediatrik Endokrinoloji ve Genel Pediatri alanlarında tecrübe paylaşımında bulundu. Eğitim kapsamında heyete klinik şefleri tarafından sunumlar yapılırken, alanda yazılan güncel makaleler incelendi, her gün sabah saatlerinde gerçekleştirilen klinik ziyaretlerinde uygulamalı olarak alana ilişkin incelemelerde bulunma imkanı sunuldu.

TİKA Başkanlığını ziyaret eden Senegalli doktorlara, Orta Doğu ve Afrika Dairesi Başkanlığınca TİKA’nın kuruluşu, faaliyet gösterdiği ülkeler, faaliyet alanları ve bölgedeki sağlık projeleri hakkında bilgi verildi.

Senegalli doktorlar Türkiye Cumhuriyeti’ne ve TİKA’ya, hem Enstitüye hem de eğitim vasıtasıyla kendilerine verilen destekten dolayı teşekkürlerini sundular. TİKA tarafından verilen eğitime yalnızca 5 doktorun katılabildiğini ifade eden Senegalli heyet, Türkiye’de verilen eğitimde edindikleri bilgi ve tecrübeyi Senegal’deki meslektaşları ile paylaşacaklarını ifade etti.

Anne-Çocuk sağlığı alanında Türkiye’de yapılan uygulamalar hakkında bilgi verildi

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde verilen 5 haftalık eğitimin ardından Ankara Güven Hastanesi ziyaret edilerek, Türkiye’deki genel sağlık uygulamaları, özel hastanelerin işleyişi ve T.C. Sağlık Bakanlığı ile özel hastaneler arasındaki anlaşmalar hakkında bilgi verildi.

Ayrıca Güven Hastanesinin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Endokrinolojisi, Çocuk Alerji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Nöroloji, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları, Çocuk Romatoloji, Çocuk Cerrahisi ve Yenidoğan Üniteleri ziyaret edildi. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen sertifika töreni ile hastane yetkilileri ve Sağlık Bakanlığı uzmanları tarafından konuk Senegalli doktorlara katılım sertifikaları takdim edildi.

TİKA ile Pikine Sosyal Pediatri Enstitüsü (IPS) arasında uzun yıllara dayanan işbirliği çerçevesinde, TİKA tarafından bir eğitim bloğu, bir muayene bölümü, bir eczane ve son olarak yetersiz ve dengesiz beslenme sorunu ile mücadele etmek amacıyla bir beslenme ve kurtarma eğitim merkezi inşa edildi. Mevcut durumda enstitü bünyesinde 150 öğrenciyle faaliyet göstermekte olan anaokulunun tadilatı, merkez bünyesinde atıl vaziyette bulunan 5 bin metrekarelik alanda, yetersiz beslenen çocuklar ve annelerine besin desteği sağlanabilmesini teminen sebze ve meyve bahçesi kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.