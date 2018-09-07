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07 Eylül 2018 12:30

Şentepe esnafı Başkan Yaşar ile dertleşti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe esnaflarını makamında ağırladı.

Şentepe esnafı Başkan Yaşar ile dertleşti

07 Eylül 2018 12:30

Yaklaşık 50 esnafın bulunduğu ziyarette döviz kurundaki artış ve esnafın ekonomik durumu konuşuldu.


Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yaklaşık 50 Şentepe esnafını makamında ağırladı. Ziyarette, döviz kurundaki artış ve esnafın ekonomik durumu konuşuldu. Doların artışı ve alım gücünün düşmesiyle zor durumda olduklarını söyleyen esnaflar, satışların düştüğünden, maliyetlerin yüksekliğinden yakındı. Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu, bu sıkıntıların da aşılacağına inandığını söyleyen Başkan Yaşar, “Esnafın içinde bulunduğu durumu görüyorum ama inanıyorum ki bunu da atlatacağız. Bu durumdan kurtulmanın tek yolu üretimdir. Üretmiyoruz. Köylerde yaşayan yok, köyler boşaldı. Önceden köylerde çiftçi ekerdi, biçerdi. Bu desteklenmedi. Türkiye güçlü bir devlet ancak üretmekten çok tüketiyoruz” dedi.



“Bugün ayrışma günü değildir, bugün birleşme, bütünleşme günüdür”


Yaşar, “Dolar artarsa artsın, benim dolarla ne işim olur demeyin her şeyi dolarla alıyoruz. Olmayan parayı harcadığımız için dışa bağımlı hale geldik. Bunu çözmenin yolu üretmekten geçiyor. Bugün ayrışma günü değildir, bugün birleşme, bütünleşme günüdür. Yerli üreticiyi destekleme, yerli ürün alma vaktidir. Bu sıkıntılarda esnafımızın da ayakta kalması için esnaftan alışveriş yapma günüdür” şeklinde konuştu.




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