Şentepe Spor Kulübü sezon açılışını yaptı

Yenimahalle Belediyesi'nin desteklediği amatör kulüplerden biri olan Şentepe Spor Kulübü, 2018-2019 sezon açılışını yaptı.

Barıştepe Halı Saha'da gerçekleşen açılış törenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Şentepe Spor Kulübü Başkanı Dursun Acar, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kandazoğlu, muhtarlar, Şentepe Spor Kulübü yöneticileri ve çok sayıda mahalleli katıldı.

“Farklılarımızı zenginlik sayacağız”

Kurban kesimi ve dualarla başlayan açılış töreninde konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Başarılı bir yılınız olsun. Sizlerin başarısı için uğraşıyoruz. İlçemizde 2 tane futbol stadımız var, birisi Yenimahalle merkezde bir diğeri Batıkent'te. 30'a yakın amatör kulübe de yer tahsis ettik. Ayrıca Ankara'nın ikinci büyük kapalı spor salonunu Yunus Emre Mahallesi'ne Kasım ayında hep birlikte açacağız. Ülkemiz zor şartlardan geçiyor. Ama biz bu sıkıntıları aşacak bir milletiz. Biz büyük Türk milletiyiz. Sorunlarımız illaki olacaktır. Bu sorunları aşmanın yolu barış ve sevgiden geçer. Birbirimizin eksiklerini tamamlayacak, farklılarımızı zenginlik sayacağız. Spor, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Spor sayesinde çocuklarımızı sağlıklı yetiştirme imkanı buluruz. Amacımız sorgulayan, düşünen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık yolundan giden nesiller yetiştirmek. Biz Yenimahalle'de bunun için uğraşıyoruz” dedi.

“İyi bir eğitim, iyi bir gelecek”

Yenimahalle'ye göreve geldiği günden itibaren verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini de belirten Yaşar, “10 senedir size hizmet ediyorum. Söz verdiğim her şeyi yaptım. Kimseyi ayırt etmedim. Hiçbir bölgemizi farklı görmedim. İlçenin her köşesine eşit hizmet götürdüm. Eğitim konusunda da büyük emek harcadık. Devlet okullarının fiziki şartlarını tadilatlar yaparak özel okullara eşitledik. 12 kreş açtık. Ücretsiz lise ve üniversiteye hazırlık kurslarımız var. Amacımız iyi bir eğitim, iyi bir gelecek. Sevdam Yenimahalle sevdası. Yenimahalle'yi çok seviyorum” diye konuştu.

Hedef 3. Lig

Şentepe Spor Kulübü Başkanı Dursun Acar ise spora ve sporcuya verdiği desteklerden ötürü Yaşar'a teşekkür etti. Acar, “1984 yılında kurulan Şentepe Spor Kulübü başarıdan başarıya koşmuştur. 34 senelik şanlı mazisinde ilkleri gerçekleştirmiştir. Kulübümüz kapsamlı bir şekilde faaliyetlerini yürütmektedir. Aynı zamanda gençlerimizi kahve köşelerinden, kötü alışkanlıklardan kurtarmak için elimizden gelen her türlü imkanı seferber etmekteyiz. Hedefimiz 3'üncü Lig. Bu yolda bizi yalnız bırakmayan Başkan Fethi Yaşar'a teşekkür ediyorum. En büyük hayalim Şentepe'ye evlatlarımızın spor yapabileceği bir tesis kazandırmaktı. Başkan Yaşar bunun sözünü bize vermişti. Sözünü tuttu. Bugün gençlerimiz burada yetişiyorsa bu başkanımız Fethi Yaşar sayesindedir” dedi.

Törende Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kandazoğlu da genelde semt kulüplerinin sorunlarının olduğunu ve bu sorunları Şentepe Spor Kulübü'nde görmediğini söyledi. Kandazoğlu, “Semt kulüplerinin sorunlarını biliyoruz. Hakikaten zor şartlarda spor yapıyorlar. Ama bugün görüyorum ki halk da, Belediye Başkanı da spora gönül vermiş, kulüplerine sahip çıkmıştır. Bu birlik ve beraberliğin neticesinde eminim ki başarı da gelecektir” diye ifade etti.

Konuşmaların ardından tören, seymen gösterisi ile devam etti.