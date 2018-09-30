Şentepe yeşilleniyor

Yenimahalle Belediyesinin Şentepe'ye kazandırdığı ve Burç Mahallesi'nin ilk muhtarlarından Mustafa Seyhan'ın adını verdiği park düzenlenen törenle açıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene; CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör ve yönetimi, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, müdürler, muhtarlar ve Burç Mahallesi sakinleri katıldı.

Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu'nun yöresel halk oyunları gösterisiyle başlayan törende parka adı verilen Burç Mahallesi eski muhtarı Mustafa Seyhan, Şentepe'yi şenlendiren Başkan Yaşar'a tüm Şentepeliler adına teşekkür etti.

Mahalle sakinlerini Şentepe'nin 1970'li dönemlerine götüren Seyhan, "Ne yolumuz vardı, ne suyumuz, ne ulaşımımız. O dönemlerde çalmadığımız kapı kalmadı. Dönemin Büyükşehir yetkilileri biz sırtını dönerken bizim önümüzden o dönem ilçe başkanlığı yapan Fethi Başkan geldi. Bugün Şentepe şen olduysa, gecekondu tarihe gömülüp, sosyal yaşam buralara geldiyse Fethi Yaşar'a borçluyuz” diye konuştu.

“Hizmet bir ibadettir”

Yerel yöneticilerin siyasi kimlikleri olmaması gerektiğini hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da "Hizmet bana göre büyük bir ibadettir. 2009 yıllarında Şentepe'yi hepiniz hatırlıyorsunuz. Bugünkü durum da gözleriniz önünde. Ben Yenimahalle'de yaşayan hiçbir bireyi diğerinden ayrı görmedim. Bana oy verdi vermedi demedim. Batıkent'e, Gazi Mahallesi'ne, Yenimahalle merkeze ne yaptıysam fazlasıyla Kuzey Yıldızı'na, Ata Mahallesi'ne, Şentepe'ye, Demet'e, Karşıyaka'ya da yaptım. Benim için her yurttaşım ayrı ayrı değerli. Sizin kaynaklarınızı son kuruşuna kadar sizlere hizmet için harcamaya devam edeceğiz" dedi.

3 bin 900 metrekare alan üzerine kurulan ve içerisinde oturma grupları, çocuk oyun alanları, süs havuzları ve fitness alanı bulunan parkı gezen Başkan Yaşar, parkta oynayan çocuklarla da bol bol fotoğraf çektirdi.

Yenimahalle Belediyesi ekipleri törene katılan mahalle sakinlerine de aşure ikramı yaptı.