Şentepeli çocuklar yüzme öğreniyor

Yenimahalle Belediyesinin Şentepe'ye kazandırdığı, ilçenin 4'üncü yarı olimpik yüzme havuzu olan Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nde çocuk yüzme kursları başladı. Geçtiğimiz hafta faaliyete başlayan havuzda, bine yakın Şentepeli minik yüzme öğreniyor.

4'er haftalık periyotlar halinde Cumartesi ve Pazar günleri 1'er saatten toplam 8 saat, 18 uzman antrenör tarafından verilen yüzme derslerine mahalle sakinlerinin ilgisi de büyük oldu. 4-6 yaş ve 6-14 yaş aralığındaki çocuklar için ayrı ayrı verilen kurslara kayıtlar ise devam ediyor.

"Spor, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutar"

Yenimahalle halkının spor, sanat ve kültürel alanlarda eksik kalmaması, özellikle çocukların ve gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Kurslarımıza katılan çocuklarımızı tebrik ediyorum. Spor, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerinin sağlanması ve sağlıklı bireyler olarak yaşaması için sporu Yenimahalle'de yaşam biçimi haline getirmek istiyoruz. İlçemizin 4'üncü yüzme havuzu mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.

Şentepelilerin tüm ihtiyaçları düşünüldü

6 bin 281 metrekare inşaat alanına sahip ve 3 kattan oluşan Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nde; yarı olimpik yüzme havuzunun yanı sıra aktif pasif spor salonu, bay-bayan hamam, açık ve kapalı kafeterya ile bölgenin ihtiyacı olan kurs merkezleri ve bir de düğün salonu yer alıyor.